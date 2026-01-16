Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Unbekannter entblößt sich vor Kinderspielplatz - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen für einen Vorfall, der sich am Mittwoch (14.01.2026) gegen 15:50 Uhr im Bereich eines Kinderspielplatzes in der Straße "Auf dem Kies" in Besigheim ereignet hat. Eine Zeugin beobachtete dort einen unbekannten Mann, der an einer vergitterten Maueröffnung zwischen dem Kinderspielplatz und dem Bürgersteig stand und auf den Spielplatz blickte. Währenddessen soll sich der Mann bei geöffnetem Hosenladen selbst befriedigt haben. Nachdem die Zeugin den Mann anschrie, entfernte er sich in unbekannte Richtung. Zum Zeitpunkt des Vorfalles befanden sich mehrere Kinder und Erwachsene auf dem Spielplatz. Nach bisherigem Kenntnisstand konnte zumindest keines der Kinder den Mann sehen.

Der Unbekannte wird als etwa 40 bis 45 Jahre alt und circa 175 cm groß beschrieben. Er soll von schlanker Statur gewesen sein und dunkelblonde, strähnige Haare gehabt haben. Wer Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird um Kontaktaufnahme mit der Kriminalpolizei gebeten (Tel. 0800 1100225 oder hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de).

