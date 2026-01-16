Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Kriminalpolizei ermittelt nach versuchtem Raub auf Wettbüro

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagabend (15.01.2026) versuchten zwei noch unbekannte Täter ein Wettbüro in der Horber Straße in Herrenberg auszurauben. Die beiden Unbekannten betraten das Wettbüro gegen 22.00 Uhr, wo sie auf eine 53-jährige Mitarbeiterin und eine 29 Jahre alte Zeugin trafen, die beide hinter einer Ladentheke standen. Die maskierten Täter sollen die Mitarbeiterin mit Pfefferspray bedroht haben. Zeitgleich forderten sie die Frau auf, die Kasse zu öffnen. Die Mitarbeiterin teilte den Räubern mit, dass sie die Kasse nicht öffnen könne. Als ein weiterer 39 Jahre alter Mann, der sich ebenfalls in dem Wettbüro aufhielt, begann über sein Handy den Notruf zu wählen, ergriffen die Täter, ohne Beute gemacht zu haben, die Flucht. Beide dürften mit schwarzen Jogginghosen und schwarzen Jacken bekleidet gewesen sein. Eine der Hosen hatte drei weiße Längsstreifen. Beide Täter wurden als schlank beschrieben. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225 oder E-Mail: hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de, bittet Zeugen, die am Donnerstagabend Verdächtiges in der Horber Straße beobachtet haben, sich zu melden.

