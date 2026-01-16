Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberstenfeld: aggressiver Autofahrer schlägt zu - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein 33-Jähriger fuhr am Donnerstag (15.01.2026) gegen 20:10 Uhr mit seinem Fiat Ducato auf der Landesstraße 1118 von Kleinaspach in Richtung Oberstenfeld. Kurz nach der Abzweigung zur Kreisstraße 1823 (Hohe Straße) machte der Unbekannte am Steuer eines vorausfahrenden Ford plötzlich ohne ersichtlichen Grund eine Vollbremsung und hielt auf der Fahrbahn an. Der 33-Jährige sowie ein unbekannter Autofahrer hinter dem Fiat mussten ebenfalls eine Vollbremsung bis zum Stillstand durchführen, um einen Auffahrunfall zu verhindern. Der Unbekannte stieg daraufhin aus und warf dem 33-Jährigen vor, ihm zu dicht aufgefahren zu sein. Im Rahmen des Streitgesprächs bespuckte der Unbekannte den noch im Fahrzeug sitzenden 33-Jährigen und schlug ihm ins Gesicht. Als der 33-Jährige mit der Polizei drohte, ging der Unbekannte zu seinem Fahrzeug zurück und fuhr davon. Der aggressive Autofahrer soll mit einem schwarzen Ford Fusion mit Heilbronner Kennzeichen (HN) unterwegs gewesen sein. Das Polizeirevier Marbach am Neckar hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen für den Vorfall, insbesondere auch den unbekannten Autofahrer hinter dem Fiat Ducato, der ebenfalls eine Vollbremsung hatte machen müssen. Hinweise werden unter Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell