Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: alkoholisierter Fahrer auf e-Scooter bei Verkehrsunfall verletzt

Ludwigsburg (ots)

Ein 33 Jahre alter Mann war am Donnerstag (15.01.2026) gegen 13:20 Uhr auf einem e-Scooter in Marbach am Neckar unterwegs. Im Bereich der Bottwartalstraße wollte er die Landesstraße 1100 (L1100) an der dortigen Fußgängerfurt überqueren. Mutmaßlich aufgrund alkoholischer Beeinflussung übersah er dabei das für ihn geltende Rotlicht der Ampel und fuhr auf die Fahrbahn der L1100, wo er mit einer dort ordnungsgemäß fahrenden 47-jährigen Mini-Fahrerin kollidierte. Der 33-Jährige stürzte von seinem e-Scooter und zog sich dabei Verletzungen zu. Im Zuge der Unfallaufnahme wurden Anzeichen auf Alkoholeinfluss bei dem Rollerfahrer festgestellt. Ein daraufhin durchgeführter Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von gut zwei Promille. Der 33-Jährige musste sich daher einer Blutentnahme in einem Krankenhaus unterziehen, wo auch seine Verletzungen untersucht wurden. Die 47-Jährige wurde nicht verletzt, an ihrem Mini entstanden rund 2.500 Euro Sachschaden.

