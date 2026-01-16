PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar-Rielingshausen: Renault in der Alleenstraße aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Donnerstag (15.01.2026) 21.00 Uhr und Freitag (16.01.2026) 06.00 Uhr brach ein noch unbekannter Täter einen Renault Master auf, der in der Alleenstraße abgestellt war. Dem Täter gelang es auf gewaltsame Weise die hintere Tür zu öffnen, so dass er aus dem Inneren ein Paket mit fünf Thermoanzügen, die im Angelsport Verwendung finden, stehlen konnte. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf über 2.000 Euro. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht abschließend noch nicht fest. Hinweise nimmt das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0 oder E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
