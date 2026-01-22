PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in Seniorenheimbüro +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Unbekannte verschafften sich im Zeitraum von Dienstag, 20. Januar 2026, circa 16:00 Uhr bis Mittwoch, 21. Januar 2026, circa 06:45 Uhr, Zugang zu einem Büroraum im Seniorenheim in der August-Jordan-Straße in Delmenhorst.

Die Gesuchten hebelten ein Fenster zum Büroraum auf und entwendeten Diebesgut im Wert von 4.000 Euro.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf 4.500 Euro.

Die bislang Unbekannten konnten dann in unbekannte Richtung flüchten.

Die Polizei Delmenhorst bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/ 1559-0 in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

