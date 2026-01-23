Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Übergreifende Pressemitteilung der Polizeiinspektion Delmenhorst/ Oldenburg-Land/ Wesermarsch: Glätteunfälle

Delmenhorst (ots)

Am Freitagmorgen, 23. Januar 2026, zwischen 05:00 Uhr und 12:00 Uhr, kam es im Inspektionsbereich besonders im Bereich des Landkreises Oldenburg und der Autobahn 1 und 29 zu einer Vielzahl an glättebedingter Verkehrsunfälle.

An der Zahl sind in dem Zeitraum über 30 Verkehrsunfälle aufgrund von Glätte polizeilich aufgenommen worden.

Um 06:40 Uhr fuhr ein 40-Jähriger aus Wildeshausen mit seinem Sattelzug auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Münster, als er auf Höhe Emstek glättebedingt ins Schleudern geriet und schließlich auf die Seite kippte. Ein dahinter fahrender Pkw VW eines 60-Jährigen aus Meschede konnte nicht mehr rechtzeitig abgebremst werden und rutschte gegen den, quer über die Fahrbahn auf der Seite liegenden, Sattelzug.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Der entstandene Sachschaden wurde auf 120.000 Euro geschätzt. Der Sattelzug und der Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Der Unfall und die Bergung des Sattelzuges zogen eine stundenlange Sperrung der Autobahn 1 nach sich.

Auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück kam es gegen 06:51 Uhr, auf der Höhe Wildeshausen, zu einem Unfall zwischen einem Seat und einem Peugeot. Aufgrund der glatten Fahrbahn verlängerte sich der Bremsweg des Seat, wodurch er auf den vorausfahrenden Peugeot rutschte. Durch die Kollision gerieten beide Fahrzeuge ins Schleudern und der Seat kollidiert mit der Mittelschutzplanke. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wurde auf 45.000 Euro geschätzt.

Auf der Autobahn 29 in Fahrtrichtung Osnabrück kam es auf Höhe von Großenkneten zu einem Unfall zwischen drei Pkw. Eine 27-Jährige aus Oldenburg kam in ihrem Pkw Chevrolet aufgrund der Glätte ins Schleudern, woraufhin ein 37-jähriger VW-Fahrer aus Edewecht auf den Pkw der 27-Jährigen auffuhr. Eine nachfolgende 27-Jährige Oldenburgerin, die hinter dem Mann aus Edewecht in ihrem Pkw Fiat unterwegs war, wich dem Unfall vor ihr aus und kollidierte in der Folge mit der Außenschutzplanke der Autobahn. Die 27-Jährige aus Oldenburg im Chevrolet und der 37-Jährige aus Edewecht zogen sich leichte Verletzungen zu. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf 19.000 Euro geschätzt.

Mit Sommerreifen war ein 53-Jähriger in seinem Honda auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Münster im Bereich Großenkneten unterwegs. Gegen 08:50 Uhr verlor er, aufgrund der winterglatten Fahrbahn, die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Es entstand ein Sachschaden über 37.000 Euro und der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Bei einem Überholmanöver fuhr ein 44-Jähriger aus Oldenburg nicht mit angepasster Geschwindigkeit auf der winterglatten Fahrbahn in Großenkneten auf der Sager Straße und rutschte nach links in einen wassergeführten Graben. Der VW überschlug sich in der Folge und landete auf dem Dach liegend im Graben. Der Fahrer und sein 37-Jähriger Mitfahrer zogen sich leichte Verletzungen zu. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von 7.000 Euro.

In Ovelgönne auf der Meerkircher Straße kam ein 72-Jähriger gegen 06:45 Uhr in seinem Dacia, durch die Glätte, nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Durch den Aufprall wurden die Airbags ausgelöst und der Mann zog sich leichte Verletzungen zu.

Ein Rettungswagen verbrachte den 72-Jährigen in ein umliegendes Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell