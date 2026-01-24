Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Warnhinweis für den Bereich des Landkreises Wesermarsch
Delmenhorst (ots)
Vor dem Betreten der Eisflächen wird ausdrücklich gewarnt. Es besteht Gefahr für Leib oder Leben. Es liegt bislang noch keine offizielle Freigabe der Eisflächen vor.
