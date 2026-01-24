Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Warnhinweis für den Bereich des Landkreises Wesermarsch

Delmenhorst (ots)

Vor dem Betreten der Eisflächen wird ausdrücklich gewarnt. Es besteht Gefahr für Leib oder Leben. Es liegt bislang noch keine offizielle Freigabe der Eisflächen vor.

