Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall in Nordenham-Blexen mit einer verletzten Person

Delmenhorst (ots)

Am 23.01.2026, um 14:53 Uhr, befährt ein 61-jähriger aus Butjadingen mit einem Sattelschlepper die B212 aus Richtung Fährstraße kommend, um an der Ampelkreuzung nach links in die Lange Straße einzubiegen. Hierbei übersieht er die entgegenkommende, bevorrechtigte 55-jährige Nordenhamerin, die mit einem Linienbus ohne Fahrgäste von Brake in Fahrtrichtung Fähre unterwegs ist. Im Kreuzungsbereich kommt es zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die Busfahrerin wird leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 70000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell