Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Ovelgönne - Verkehrsunfall auf winterglatter Fahrbahn

Delmenhorst (ots)

Am Samstagabend, gegen 19:45 Uhr, kam es in Ovelgönne zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen und hohem Sachschaden. Eine 20-jährige Brakerin befuhr mit ihrem PKW die B 211 in Richtung Brake und verlor im Zuge eines verkehrsbedingten Bremsvorgangs auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Hierdurch geriet sie ins Schleudern und auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 23-jähriger Braker konnte mit seinem PKW nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem quer auf seiner Fahrbahn befindlichen Fahrzeug der Unfallverursacherin. Beide Fahrzeugführer sowie die 55-jährige Beifahrerin des Brakers wurden leicht verletzt durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 30.000EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell