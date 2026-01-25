Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Straßenverkehrsgefährdung **Zeugenaufruf**

Delmenhorst (ots)

Am 25.01.2026, gegen 12:45 Uhr, ist es auf der Bismarckstraße im Kreuzungsbereich zur Cramerstr. / Düsternortstraße in Delmenhorst zu einer Straßenverkehrsgefährdung gekommen. Eine männliche, alkoholisierte Person begab sich derart verkehrsgefährdend auf die stark frequentierte Straßenkreuzung, dass herannahende Pkw zur Verhinderung eines Zusammenstoßes eine Notbremsung einleiten mussten. Zu Personen - oder Sachschäden ist es nach jetzigem Erkenntnisstand nicht gekommen. Der Verursacher wurde durch eine Funkstreifenwagenbesatzung zu seiner Wohnanschrift verbracht. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen und mögliche Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter Tel.: 04221-1559-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell