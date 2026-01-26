Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Wardenburg +++ 2 Personen schwer, 1 Person leicht verletzt +++ hoher Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Auf dem Tungeler Damm in Wardenburg kam es am Sonntag, 25. Januar 2026, gegen 19:00 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 54-Jährige und ein 26-Jähriger erlitten schwere Verletzungen, ein 53-Jähriger zog sich leichte Verletzungen zu.

Ein 53-jähriger Mercedes-Fahrer aus Edewecht befuhr die Kreisstraße 149 in Fahrtrichtung Tungeln und sah vor im Kreuzungsbereich nach links auf die Ammerländer Straße abzubiegen. Hierbei übersah er den bevorrechtigten 26-Jährigen aus Bremen in seinem Skoda, der in Fahrtrichtung Oberlethe unterwegs war.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch die 54-jährige Beifahrerin im Mercedes und der 26-Jährige im Skoda schwere Verletzungen davontrugen. Der Fahrer des Mercedes verletzte sich leicht. Zwei Rettungswagen und ein Notarzt versorgten die Verletzten vor Ort. Anschließend wurden die beiden Schwerverletzten in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der entstandene Sachschaden wurde auf circa 20.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell