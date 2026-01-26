PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Wardenburg +++ 2 Personen schwer, 1 Person leicht verletzt +++ hoher Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Auf dem Tungeler Damm in Wardenburg kam es am Sonntag, 25. Januar 2026, gegen 19:00 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 54-Jährige und ein 26-Jähriger erlitten schwere Verletzungen, ein 53-Jähriger zog sich leichte Verletzungen zu.

Ein 53-jähriger Mercedes-Fahrer aus Edewecht befuhr die Kreisstraße 149 in Fahrtrichtung Tungeln und sah vor im Kreuzungsbereich nach links auf die Ammerländer Straße abzubiegen. Hierbei übersah er den bevorrechtigten 26-Jährigen aus Bremen in seinem Skoda, der in Fahrtrichtung Oberlethe unterwegs war.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch die 54-jährige Beifahrerin im Mercedes und der 26-Jährige im Skoda schwere Verletzungen davontrugen. Der Fahrer des Mercedes verletzte sich leicht. Zwei Rettungswagen und ein Notarzt versorgten die Verletzten vor Ort. Anschließend wurden die beiden Schwerverletzten in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der entstandene Sachschaden wurde auf circa 20.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren