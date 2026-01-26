Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Mehrere Einbruchdiebstähle in Berne und Lemwerder +++ Tatverdächtige in Bremen festgenommen +++ Haftbefehle erlassen +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 21. Januar 2026, auf Donnerstag, 22.01.2026 ist es in Berne und Lemwerder zu sechs Einbruchdiebstählen gekommen.

In der Hauptstraße in Lemwerder waren eine Garage eines Wohnhauses, ein Einfamilienhaus und ein Autohaus das Ziel von Einbrechern.

Nachdem sie sich gewaltsam Zutritt zur Garage verschafften, entwendeten sie Tablets, einen Tresor, Werkzeuge und Bargeld. Der entstandene Sachschaden wurde auf 2.000 Euro geschätzt.

Auch zum Einfamilienhaus mussten sie sich gewaltsam Zutritt verschaffen, um dann Bekleidung und einen Autoschlüssel zu entwenden. Der Schaden wurde hier ebenfalls auf circa 2.000 Euro geschätzt.

Im Autohaus entwendet sie ebenfalls einen Tresor, diverse Fahrzeugschlüssel und stellten einen Pkw des Autohauses in einer umliegenden privaten Garage ab, welche sie zuvor aufbrachen. Anschließend flüchteten mit zwei Pkw in unbekannte Richtung. Der hierbei entstandene Sachschaden wurde auf circa 80.000 Euro geschätzt.

In der gleichen Nacht beschädigten zwei Personen in der Hiddigwarder Straße in Berne einen Zaun, betraten das Grundstücke eines Wohnhauses und durchsuchten einen Schuppen. Sie verließen das Grundstück wieder, ohne Diebesgut zu entwenden.

In der Langen Straße in Berne verschafften sich Unbekannte durch Aufhebeln einer Garagentür Zutritt zu einer weiteren Werkstatt eines Autohauses. Dabei lösten sie einen Alarm aus. Bevor sie flohen, entwendeten einen Fahrzeugschlüssel.

In der Straße am Schulplatz in Berne wurde die rückwärtige Tür eines Imbisses aufgehebelt. Dort wurde Bargeld entwendet.

Aufgrund der örtlichen Nähe und der Tatzeit kann nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Zusammenhang der Taten nicht ausgeschlossen werden.

Am Vormittag des Freitages, 23. Januar 2026 wurde in Bremen eines der gestohlenen Fahrzeuge kontrolliert. Neben der Tatsache, dass sich die Kontrollierten in einem entwendeten Fahrzeug befanden, hatte einer der Insassen zudem einen offenen Haftbefehl. Beide Personen sind vorläufig festgenommen worden und wurden einem Haftrichter vorgeführt, der in der Folge auch die Haftbefehle gegen die beiden Männer erließ.

Die Polizei Brake bittet Zeugen, die in der Tatnacht, im Zeitraum von 04:30 Uhr bis 07:30 Uhr, Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise mitteilen können, sich bei der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/ 935-115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell