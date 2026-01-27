PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Durchsuchungen bei Tatverdächtigen nach mehreren schweren Raubtaten

Delmenhorst (ots)

Wie zuvor bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/6174892) kam es seit Juli 2025 in Delmenhorst zu vier schweren Raubtaten zum Nachteil von Mitarbeitenden von Bäckereien.

Am Donnerstag, 15. Januar 2026 wurden zwei Wohnungen von Tatverdächtigen durchsucht.

Die Durchsuchungen bei einem 32-jährigen und einem 23-jährigen Delmenhorster führten zum Auffinden von Beweismitteln.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Das könnte Sie auch interessieren