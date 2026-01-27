Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Durchsuchungen bei Tatverdächtigen nach mehreren schweren Raubtaten
Delmenhorst (ots)
Wie zuvor bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/6174892) kam es seit Juli 2025 in Delmenhorst zu vier schweren Raubtaten zum Nachteil von Mitarbeitenden von Bäckereien.
Am Donnerstag, 15. Januar 2026 wurden zwei Wohnungen von Tatverdächtigen durchsucht.
Die Durchsuchungen bei einem 32-jährigen und einem 23-jährigen Delmenhorster führten zum Auffinden von Beweismitteln.
Die weiteren Ermittlungen dauern an.
