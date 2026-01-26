PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OL: Viele Unfälle aufgrund des Wintereinbruchs

Oldenburg (ots)

Aufgrund des erneuten Wintereinbruchs kam es in den Morgenstunden zu zahlreichen Verkehrsunfällen im Oldenburger Stadtgebiet und im Ammerland. So wurden in Oldenburg bislang zwölf Verkehrsunfälle polizeilich aufgenommen. Im Ammerland kam es zu elf Unfällen, während auf der Autobahn sechs Glätte bedingte Unfälle zu verzeichnen sind. Glücklicherweise sind durch die Verkehrsunfälle keine Personenschäden entstanden.

Des Weiteren kam es an Autobahnauf- und -abfahrten sowie im Bereich von Brücken zu Einsätzen, weil LKW aufgrund der Glätte ins Rutschen kamen.

Gegen 11:15 Uhr ist ein Sattelzug auf der A 29 in Richtung Wilhelmshaven zwischen den Anschlussstellen Hahn-Lehmden und Jaderberg in den Graben gerutscht. Der Hauptfahrstreifen wurde dadurch blockiert, sodass bis zur Bergung eine halbseitige Sperrung für ca. zwei Stunden eingerichtet werden musste.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Richard Henke
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

