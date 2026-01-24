Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
POL-OL: Diebstahl eines Wohnmobils
Oldenburg (ots)
In der Zeit von 07:30-08:30 Uhr wurde am gestrigen Freitagmorgen von einem Privatgrundstück am Oldenburger Festungsgraben ein Wohnmobil der Marke Knaus (siehe Bild) entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0441/7904115 zu melden.
(93884)
