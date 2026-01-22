Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Mehrere Einbruchsdelikte aufgeklärt - Umfangreiches Diebesgut sichergestellt

Oldenburg (ots)

In den vergangenen Monaten kam es zu mehreren Einbrüchen in Lagerhallen auf dem ehemaligen Fliegerhorst sowie unter anderem in Vereinsheime im Stadtgebiet von Oldenburg und im Landkreis Ammerland. Im Rahmen von Durchsuchungen konnte die Polizei in dieser Woche mutmaßlich umfangreiches Diebesgut bei zwei Tatverdächtigen sicherstellen. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass eine Vielzahl von Straftaten hierdurch aufgeklärt werden könnte.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge ereigneten sich im August und im September Einbrüche in eine Lagerhalle auf dem Fliegerhorst. Aus dem Inneren entwendeten die Täter Geräte der Feuerwehr. Weitere Taten auf dem Gelände folgten im Oktober: Hier wurde unter anderem eine Werkstatt aufgebrochen und Veranstaltungszubehör entwendet. Bei einer weiteren Tat wurden Fahrzeugschlüssel und andere kleinere Gegenstände gestohlen. Letztmalig kam es im Dezember zu Einbrüchen, bei dem ebenfalls Zubehör der Feuerwehr entwendet wurde. Teile dieses Diebesguts konnte damals im Nahbereich wieder aufgefunden werden. Darüber hinaus wurden bei zwei weiteren Taten Vereinsheime auf dem Gelände angegangen. Neben Bargeld und einem Tresor wurde unter anderem auch ein E-Scooter entwendet.

Intensive Ermittlungen der Oldenburger Polizei erhärteten den Tatverdacht gegen einen 21-jährigen Oldenburger. Aus diesem Grund erließ das Amtsgericht Oldenburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg einen Durchsuchungsbeschluss für dessen Räumlichkeiten. Zudem ergaben sich Hinweise auf die Beteiligung eines 32-jährigen Oldenburgers, sodass auch gegen diesen ein entsprechender Beschluss erlassen wurde.

Bei den Durchsuchungen am Dienstag konnten die Ermittler umfangreiches Beweismaterial sicherstellen. Hierzu zählen unter anderem Tresore, Feuerwehrmaterial, Arbeitsgeräte, ein Motorrad sowie der zuvor entwendete E-Scooter. Zudem wurden Feuerwerkskörper aufgefunden, die einem Einbruch in einen Lagercontainer eines Supermarktes an der Alexanderstraße zugeordnet werden können. Darüber hinaus wurde weiteres Material sichergestellt, das den bereits genannten, aber mutmaßlich auch weiteren Straftaten zugerechnet werden kann.

Nach derzeitigem Stand besteht der Verdacht, dass den beiden Tatverdächtigen zumindest anteilig weitere Einbrüche zugeordnet werden können. Hierzu zählen Taten an zwei Imbisswagen in Oldenburg, einem Vereinsheim in Tweelbäke, einem Veranstaltungsgelände in der Gemeinde Rastede sowie an Vereinsheimen in Neuenkruge und Westerholtsfelde. Auch weitere Taten befinden sich derzeit noch in der Prüfung.

Die Ermittlungen gegen die beiden Männer dauern an. Eine abschließende Aufzählung ist daher derzeit noch nicht möglich. In den kommenden Tagen und Wochen wird das umfangreiche Beweismaterial ausgewertet und zugeordnet. Die Polizei wird diesbezüglich Kontakt zu möglichen Geschädigten aufnehmen.

Die beiden Tatverdächtigen wurden nach erkennungsdienstlicher Behandlung entlassen. Beide erwartet nun ein umfangreiches Ermittlungsverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell