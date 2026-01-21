Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Godensholt, Landkreis Ammerland+++

Oldenburg (ots)

Am 21.01.2026 in der Zeit zwischen 14:05 und 14:10 Uhr kam es auf der Nordloher Straße (L829) in Godensholt (Gemeinde Apen) zu einer Unfallflucht bei der eine Baustellenampel beschädigt wurde. Die besagte Baustelle befindet sich auf der Nordloher Straße in Fahrtrichtung Barßel kurz vor der Aper Straße. Nach jetzigem Ermittlungsstand ist die bisher unbekannte Unfallverursacherin in Richtung Barßel gefahren und mit der am rechten Fahrbahnrand abgestellten Ampel kollidiert. Dabei wurde die Ampel erheblich beschädigt. Auch der verursachende PKW muss nicht unerheblich beschädigt worden sein, da an der Unfallstelle der rechte Seitenschweller des PKW aufgefunden wurde. Laut Zeugenaussagen soll es sich bei dem verursachenden PKW um einen schwarzen Kompaktwagen (wahrscheinlich VW Golf) gehandelt haben. Dieser sei von einer älteren Frau geführt worden. Auf dem Beifahrersitz habe ein älterer Mann gesessen. Da die Zeugen allesamt kein Kennzeichen am Unfallfahrzeug ablesen konnten, bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher bzw. -fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Westerstede unter Tel.: 044888330 zu melden.(84010)

