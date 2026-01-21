Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Westerstede: Verkehrsunfallflucht nach Kollision mit geparktem Auto

Oldenburg (ots)

Am Montag, den 19.01.2026, kam es in der Zeit zwischen etwa 05:00 Uhr und 17:00 Uhr im Gewerbegebiet Hansacker, auf Höhe der Anschrift Hansacker 15 in 26655 Westerstede, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte vermutlich ein größeres Fahrzeug, möglicherweise ein Sattelzug, mit einem am Fahrbahnrand geparkten Auto. Durch den Zusammenstoß entstand an dem geparkten Fahrzeug erheblicher und deutlich sichtbarer Sachschaden.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 04488/833-0 bei der Polizei Westerstede zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell