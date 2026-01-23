Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Räuberischer Diebstahl in Elektronikmarkt

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Tag kam es gegen 11:30 Uhr in einem Elektronikmarkt in den Schlosshöfen Oldenburg zu einem räuberischen Diebstahl, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen entwendete ein 24-jähriger Mann einen Elektrorasierer, indem er diesen unter seine Jacke steckte. Anschließend verließ der Tatverdächtige das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen.

Unmittelbar nach dem Verlassen des Marktes wurde der Mann von einem Ladendetektiv angesprochen und auf den Diebstahl hingewiesen. Der 24-Jährige versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen, indem er weiterging und sich losriss. In der Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher der Ladendetektiv verletzt wurde.

Ein weiterer Mitarbeiter, der dem Ladendetektiv zu Hilfe eilte, wurde ebenfalls im Verlauf des Geschehens verletzt.

Die Polizei wurde umgehend verständigt und konnte den Tatverdächtigen vor Ort antreffen und kontrollieren. Gegen den 24-jährigen Oldenburger wurde ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet. Das Diebesgut verblieb im Markt. (87335)

