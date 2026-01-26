PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch in eine Spielbank, mehrere Spielautomaten aufgebrochen

Oldenburg (ots)

In der Nacht vom 25.01. auf den 26.01.2026 kam es zu einem Einbruch in Bad Zwischenahn zum Nachteil einer Spielbank.

Gegen 03:30 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Spielbank und brachen mehrere Spielautomaten auf, um Bargeld in bislang unbekannter Höhe zu entwenden. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Durch den Einbruch wurde die akustische Alarmanlage der Spielbank ausgelöst.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04403 9270 zu melden. (100064)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Richard Henke
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 23.01.2026 – 09:17

    POL-OL: Räuberischer Diebstahl in Elektronikmarkt

    Oldenburg (ots) - Am gestrigen Tag kam es gegen 11:30 Uhr in einem Elektronikmarkt in den Schlosshöfen Oldenburg zu einem räuberischen Diebstahl, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen entwendete ein 24-jähriger Mann einen Elektrorasierer, indem er diesen unter seine Jacke steckte. Anschließend verließ der Tatverdächtige das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen. ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 08:44

    POL-OL: Mehrere Einbruchsdelikte aufgeklärt - Umfangreiches Diebesgut sichergestellt

    Oldenburg (ots) - In den vergangenen Monaten kam es zu mehreren Einbrüchen in Lagerhallen auf dem ehemaligen Fliegerhorst sowie unter anderem in Vereinsheime im Stadtgebiet von Oldenburg und im Landkreis Ammerland. Im Rahmen von Durchsuchungen konnte die Polizei in dieser Woche mutmaßlich umfangreiches Diebesgut bei zwei Tatverdächtigen sicherstellen. Erste ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren