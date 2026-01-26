Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch in eine Spielbank, mehrere Spielautomaten aufgebrochen

Oldenburg (ots)

In der Nacht vom 25.01. auf den 26.01.2026 kam es zu einem Einbruch in Bad Zwischenahn zum Nachteil einer Spielbank.

Gegen 03:30 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Spielbank und brachen mehrere Spielautomaten auf, um Bargeld in bislang unbekannter Höhe zu entwenden. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Durch den Einbruch wurde die akustische Alarmanlage der Spielbank ausgelöst.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04403 9270 zu melden. (100064)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell