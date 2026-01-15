PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall mit Linienbus in Sömmerda

Sömmerda (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus kam es am Mittwochnachmittag (14.01.2026) in Sömmerda. Nach ersten Erkenntnissen bog der Bus kurz vor 14:00 Uhr vom Busbahnhof kommend nach rechts in die Weißenseer Straße ab. Ein auf dem Parkweg fahrender 71-jähriger Mercedes-Fahrer übersah dabei vermutlich eine rote Ampel und stieß mit dem Linienbus zusammen. Die Beifahrerin des Autofahrers wurde dabei verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
