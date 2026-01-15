PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versuchter Einbruch in Snackautomaten im Landkreis Sömmerda

Landkreis Sömmerda (ots)

Auf einen Snackautomaten hatten es Unbekannte im Landkreis Sömmerda abgesehen. Im Tatzeitraum von Dienstag bis Mittwoch brachen die Täter mit Gewalt das Schloss und den Verschlussbügel des Automaten in Straußfurt auf. Da sie eine weitere Sicherung nicht überwinden konnten, brachen sie ihren Einbruchsversuch ab und flüchteten in unbekannte Richtung. An dem Snackautomaten entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 15.01.2026 – 07:21

    LPI-EF: Aufmerksamer Zeuge verscheucht Einbrecher

    Erfurt (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge hat am Mittwochabend (14.01.2026) in Erfurt einen Einbrecher verscheucht. Der Mann hatte kurz nach 19:30 Uhr beobachtet, wie ein Unbekannter in eine Laube einer Kleingartenanlage im Oschatzer Weg eindrang. Als er den Täter ansprach, flüchtete dieser vom Tatort. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnte der Einbrecher nicht mehr gefasst werden. Am ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 07:20

    LPI-EF: Mit über zwei Promille nach Hausverbot auf dem Fahrrad unterwegs

    Erfurt (ots) - Ein betrunkener Fahrradfahrer beschäftigte gestern Vormittag (14.01.2026) die Polizei im Erfurter Norden. Der 59-Jährige fiel kurz vor 11:00 Uhr in einem Supermarkt in der Magdeburger Allee auf, als er trotz bestehenden Hausverbots in das Geschäft wollte. Eine daraufhin verständigte Streifenbesatzung konnte den flüchtenden Mann wenig später auf ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 06:57

    LPI-EF: Hausfassade mit Graffiti beschmiert

    Erfurt (ots) - Unbekannte beschmierten im Tatzeitraum von Dienstag bis Mittwoch eine Hausfassade im Erfurter Ortsteil Gispersleben. Wie der Polizei am Mittwochmorgen (14.01.2026) mitgeteilt wurde, nutzten die Täter schwarze und silberne Sprühfarbe. In der Straße Amtmann-Kästner-Platz zogen sie damit über die komplette Außenfassade eines Wohnhauses einen etwa elf Meter langen Strich. Der dadurch entstandene ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren