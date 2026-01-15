Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versuchter Einbruch in Snackautomaten im Landkreis Sömmerda

Landkreis Sömmerda (ots)

Auf einen Snackautomaten hatten es Unbekannte im Landkreis Sömmerda abgesehen. Im Tatzeitraum von Dienstag bis Mittwoch brachen die Täter mit Gewalt das Schloss und den Verschlussbügel des Automaten in Straußfurt auf. Da sie eine weitere Sicherung nicht überwinden konnten, brachen sie ihren Einbruchsversuch ab und flüchteten in unbekannte Richtung. An dem Snackautomaten entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell