Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit über zwei Promille nach Hausverbot auf dem Fahrrad unterwegs

Erfurt (ots)

Ein betrunkener Fahrradfahrer beschäftigte gestern Vormittag (14.01.2026) die Polizei im Erfurter Norden. Der 59-Jährige fiel kurz vor 11:00 Uhr in einem Supermarkt in der Magdeburger Allee auf, als er trotz bestehenden Hausverbots in das Geschäft wollte. Eine daraufhin verständigte Streifenbesatzung konnte den flüchtenden Mann wenig später auf seinem Fahrrad feststellen. Bei der anschließenden Kontrolle ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von über 2,3 Promille. Der 59-Jährige musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen und wird sich in einem Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich verantworten müssen. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell