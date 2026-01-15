PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit über zwei Promille nach Hausverbot auf dem Fahrrad unterwegs

Erfurt (ots)

Ein betrunkener Fahrradfahrer beschäftigte gestern Vormittag (14.01.2026) die Polizei im Erfurter Norden. Der 59-Jährige fiel kurz vor 11:00 Uhr in einem Supermarkt in der Magdeburger Allee auf, als er trotz bestehenden Hausverbots in das Geschäft wollte. Eine daraufhin verständigte Streifenbesatzung konnte den flüchtenden Mann wenig später auf seinem Fahrrad feststellen. Bei der anschließenden Kontrolle ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von über 2,3 Promille. Der 59-Jährige musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen und wird sich in einem Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich verantworten müssen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 15.01.2026 – 06:57

    LPI-EF: Hausfassade mit Graffiti beschmiert

    Erfurt (ots) - Unbekannte beschmierten im Tatzeitraum von Dienstag bis Mittwoch eine Hausfassade im Erfurter Ortsteil Gispersleben. Wie der Polizei am Mittwochmorgen (14.01.2026) mitgeteilt wurde, nutzten die Täter schwarze und silberne Sprühfarbe. In der Straße Amtmann-Kästner-Platz zogen sie damit über die komplette Außenfassade eines Wohnhauses einen etwa elf Meter langen Strich. Der dadurch entstandene ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 06:56

    LPI-EF: Täter nach Diebstahl von Baustelle im Gebüsch gestellt

    Erfurt (ots) - Gleich zweimal bediente sich ein polizeibekannter Mann in der Nacht zu Donnerstag (15.01.2026) an einer Baustelle in der Erfurter Krämpfervorstadt. Zwischen 03:30 Uhr und 04:00 Uhr begab sich der 46-Jährige mit seinem Fahrrad zu der Baustelle im Bereich Reißhausstraße/Carmerstraße. Dort entwendete er zunächst zwei etwa zwei Meter lange Rohre, indem er diese durch den Zaun der Absperrung zog. Etwa eine ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 14:36

    LPI-EF: Kennzeichentafeln in Erfurt gestohlen

    Erfurt (ots) - Im Tatzeitraum von Sonntag (11.01.2026) bis gestern (13.01.2026) machten sich Diebe an einem geparkten Auto im Stadtteil Daberstedt in Erfurt zu schaffen. Die Unbekannten stahlen beide Kennzeichentafeln eines Opels im Wert von etwa 50 Euro, welcher in der Friedrich-List-Straße abgestellt gewesen war. Anschließend flüchteten sie unerkannt vom Tatort. Die Polizei fahndet nun im Rahmen eines ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren