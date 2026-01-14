Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Kennzeichentafeln in Erfurt gestohlen
Erfurt (ots)
Im Tatzeitraum von Sonntag (11.01.2026) bis gestern (13.01.2026) machten sich Diebe an einem geparkten Auto im Stadtteil Daberstedt in Erfurt zu schaffen. Die Unbekannten stahlen beide Kennzeichentafeln eines Opels im Wert von etwa 50 Euro, welcher in der Friedrich-List-Straße abgestellt gewesen war. Anschließend flüchteten sie unerkannt vom Tatort. Die Polizei fahndet nun im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Diebstahls nach den Kennzeichentafeln. (SO)
