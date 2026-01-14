LPI-EF: Kennzeichentafeln in Erfurt gestohlen

Erfurt (ots) - Gestern Abend (13.01.2025) sorgte ein alkoholisierter Mann im Erfurter Stadtteil Andreasvorstadt für einen Polizeieinsatz. Der 48-Jährige war gegen 18:00 Uhr zu Fuß auf der Fahrbahn der Magdeburger Allee unterwegs gewesen und stoppte dort mehrere Autos. Ein bislang unbekannter Mann stieg aus seinem Audi aus und trat den 48-Jährigen sodass dieser zu Fall kam. Anschließend zog der Audi-Fahrer den am ...

