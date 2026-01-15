Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Täter nach Diebstahl von Baustelle im Gebüsch gestellt

Erfurt (ots)

Gleich zweimal bediente sich ein polizeibekannter Mann in der Nacht zu Donnerstag (15.01.2026) an einer Baustelle in der Erfurter Krämpfervorstadt. Zwischen 03:30 Uhr und 04:00 Uhr begab sich der 46-Jährige mit seinem Fahrrad zu der Baustelle im Bereich Reißhausstraße/Carmerstraße. Dort entwendete er zunächst zwei etwa zwei Meter lange Rohre, indem er diese durch den Zaun der Absperrung zog. Etwa eine halbe Stunde später kehrte er zum Tatort zurück und entwendete auf gleiche Weise zwei weitere Rohre. Der Täter wurde bei beiden Taten von einem Zeugen beobachtet, der die Polizei verständigte. Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Dieb wenig später in einem Gebüsch versteckt festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von über 1,2 Promille. Eine Absuche des Nahbereichs nach dem Diebesgut verlief ohne Erfolg. Die weiteren Ermittlungen wegen Diebstahls dauern an. (DS)

