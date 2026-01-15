PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-EF: Hausfassade mit Graffiti beschmiert

Erfurt (ots)

Unbekannte beschmierten im Tatzeitraum von Dienstag bis Mittwoch eine Hausfassade im Erfurter Ortsteil Gispersleben. Wie der Polizei am Mittwochmorgen (14.01.2026) mitgeteilt wurde, nutzten die Täter schwarze und silberne Sprühfarbe. In der Straße Amtmann-Kästner-Platz zogen sie damit über die komplette Außenfassade eines Wohnhauses einen etwa elf Meter langen Strich. Der dadurch entstandene Sachschaden konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht beziffert werden. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/7840-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0011194 zu melden. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

