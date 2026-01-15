Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Hausfassade mit Graffiti beschmiert
Erfurt (ots)
Unbekannte beschmierten im Tatzeitraum von Dienstag bis Mittwoch eine Hausfassade im Erfurter Ortsteil Gispersleben. Wie der Polizei am Mittwochmorgen (14.01.2026) mitgeteilt wurde, nutzten die Täter schwarze und silberne Sprühfarbe. In der Straße Amtmann-Kästner-Platz zogen sie damit über die komplette Außenfassade eines Wohnhauses einen etwa elf Meter langen Strich. Der dadurch entstandene Sachschaden konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht beziffert werden. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/7840-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0011194 zu melden. (DS)
