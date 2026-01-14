PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-EF: Alkoholisierter Mann hält den Verkehr an

Erfurt (ots)

Gestern Abend (13.01.2025) sorgte ein alkoholisierter Mann im Erfurter Stadtteil Andreasvorstadt für einen Polizeieinsatz. Der 48-Jährige war gegen 18:00 Uhr zu Fuß auf der Fahrbahn der Magdeburger Allee unterwegs gewesen und stoppte dort mehrere Autos. Ein bislang unbekannter Mann stieg aus seinem Audi aus und trat den 48-Jährigen sodass dieser zu Fall kam. Anschließend zog der Audi-Fahrer den am Boden liegenden Mann auf den Gehweg und fuhr unerkannt davon. Als Polizisten die Personalien des 48-Jährigen feststellen wollten, versuchte dieser die Beamten zu treten. Er wurde zunächst gefesselt und in der weiteren Folge durch einen Rettungswagen leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren u. a. wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Die Polizisten wurden zum Glück bei dem Einsatz nicht verletzt. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

