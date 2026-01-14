Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auffällige Fahrweise nach Drogenkonsum

Landkreis Sömmerda (ots)

Montagnachmittag machte ein 49-jähriger Mann im Landkreis Sömmerda durch seine gefährliche Fahrweise auf sich aufmerksam. Gegen 14:20 Uhr ging bei der Polizei ein Notruf eines besorgten Autofahrers ein, welcher die Fahrmanöver des Peugeots auf der Bundesstraße zwischen Kölleda und Schillingstedt beobachtet hatte. Das Auto soll mehrfach in den Gegenverkehr geraten sein und auch Leitpfosten am Fahrbahnrand nur knapp verfehlt haben. Polizisten konnten den Mann in der Ortslage Altenbeichlingen stoppen. Nachdem ein Drogenvortest positiv auf den Konsum von Kokain anschlug, beendeten die Beamten die Fahrt des Peugeot-Fahrers. Er musste sich in der weiteren Folge einer Blutentnahme unterziehen, zudem beschlagnahmten die Polizisten seinen Führerschein und leiteten ein Strafverfahren gegen den 49-Jährigen ein. (SO)

