PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auffällige Fahrweise nach Drogenkonsum

Landkreis Sömmerda (ots)

Montagnachmittag machte ein 49-jähriger Mann im Landkreis Sömmerda durch seine gefährliche Fahrweise auf sich aufmerksam. Gegen 14:20 Uhr ging bei der Polizei ein Notruf eines besorgten Autofahrers ein, welcher die Fahrmanöver des Peugeots auf der Bundesstraße zwischen Kölleda und Schillingstedt beobachtet hatte. Das Auto soll mehrfach in den Gegenverkehr geraten sein und auch Leitpfosten am Fahrbahnrand nur knapp verfehlt haben. Polizisten konnten den Mann in der Ortslage Altenbeichlingen stoppen. Nachdem ein Drogenvortest positiv auf den Konsum von Kokain anschlug, beendeten die Beamten die Fahrt des Peugeot-Fahrers. Er musste sich in der weiteren Folge einer Blutentnahme unterziehen, zudem beschlagnahmten die Polizisten seinen Führerschein und leiteten ein Strafverfahren gegen den 49-Jährigen ein. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 14.01.2026 – 13:33

    LPI-EF: Einbruch in Baugeschäft

    Erfurt (ots) - Am vergangenen Wochenende (09.01.2026 bis 12.01.2026) wurde in ein Baugeschäft im Erfurter Norden eingebrochen. Unbekannte schlugen eine Fensterscheibe des Geschäfts im Stadtteil Berliner Platz ein und stahlen mehrere Bohrmaschinen, Stemmeisen und ein Radio im Gesamtwert von etwa 260 Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 150 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort nahm die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 13:28

    LPI-EF: Gasflaschen von Supermarktgelände gestohlen

    Erfurt (ots) - Montagnacht (12.01.2026) hatten es Unbekannte in Erfurt auf Gasflaschen abgesehen. Zunächst brachen die Diebe mit Gewalt eine Gitterbox auf dem Gelände eines Supermarktes in der Hieronymus-Schröter-Straße auf. Anschließend stahlen sie aus dieser fünf Gasflaschen im Gesamtwert von mehr als 300 Euro und verursachten bei ihrem Diebeszug einen Schaden von knapp 100 Euro. Die Polizei sicherte Spuren am ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 10:20

    LPI-EF: Polizei erwischt zahlreiche Temposünder (Korrekturmeldung)

    Erfurt (ots) - Am Dienstag (13.01.2026) führten Beamte der Technischen Verkehrsüberwachung der Erfurter Polizei eine Geschwindigkeitskontrolle im Bereich Erfurt-Waltersleben, auf Höhe eines Möbelhauses, durch. Innerhalb von knapp sechseinhalb Stunden passierten über 2100 Fahrzeuge die Messstelle in Fahrtrichtung Erfurt. Dabei überschritten 81 Verkehrsteilnehmer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren