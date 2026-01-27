Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: schwerer Unfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Stuhr

Delmenhorst (ots)

Zu einem schweren Unfall mit hohem Sachschaden kam es auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück im Bereich der Gemeinde Stuhr am Montag, 26. Januar 2026, gegen 18:00 Uhr.

Ein 64-jähriger Sattelzugfahrer aus Ermesinde kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit den Schutzplanken, sowie der Lärmschutzwand.

Hierdurch entstand ein Sachschaden von geschätzten 50.000 Euro.

Der Auflieger wurde in Folge der Kollision derart beschädigt, dass nahezu die gesamte Ladung auf die Autobahn fiel und dort verteilt lag.

Der 64-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu, die jedoch in einem umliegenden Krankenhaus behandelt wurden.

Der Sattelzug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell