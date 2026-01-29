PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Körperverletzung am Bahnhof Nordenham +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 27. Januar 2026, gegen 15:30 Uhr, sollen vier bislang unbekannte Täter einen Mann im Bereich des Bahnhofs Nordenham, auf der dortigen Strandallee in Höhe des Güterschuppens, angegriffen haben.

Eine Zeugin verständigte die Polizei und kam dem Opfer zur Hilfe. Das Opfer entfernte sich allerdings vor Eintreffen der Beamten.

Die vier Täter flüchteten in Richtung Karlstraße.

Sie werden als männlich, unter 30 Jahre alt und dunkel gekleidet beschrieben. Alle vier Personen sollen Kapuzen getragen und das Gesicht mit Schals bedeckt haben.

Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei Nordenham, 04731 / 26940, zu melden. Die Polizei bittet insbesondere darum, dass sich das Opfer, sowie zwei weitere Frauen, die helfend eingeschritten sind, sich bei der Dienststelle melden.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren