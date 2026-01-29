Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Körperverletzung am Bahnhof Nordenham +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 27. Januar 2026, gegen 15:30 Uhr, sollen vier bislang unbekannte Täter einen Mann im Bereich des Bahnhofs Nordenham, auf der dortigen Strandallee in Höhe des Güterschuppens, angegriffen haben.

Eine Zeugin verständigte die Polizei und kam dem Opfer zur Hilfe. Das Opfer entfernte sich allerdings vor Eintreffen der Beamten.

Die vier Täter flüchteten in Richtung Karlstraße.

Sie werden als männlich, unter 30 Jahre alt und dunkel gekleidet beschrieben. Alle vier Personen sollen Kapuzen getragen und das Gesicht mit Schals bedeckt haben.

Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei Nordenham, 04731 / 26940, zu melden. Die Polizei bittet insbesondere darum, dass sich das Opfer, sowie zwei weitere Frauen, die helfend eingeschritten sind, sich bei der Dienststelle melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell