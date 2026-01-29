Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit Notarztwagen auf Einsatzfahrt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 28. Januar 2026, gegen 11:15 Uhr, kam es in Brake auf der Kirchenstraße zu einer Einsatzfahrt eines Notarztwagens.

Der 43-jährige Fahrer des Notarztwagens befand sich mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn auf der Kirchenstraße und überholte, unter Nutzung der Sonder- und Wegerechte, einen Ford.

Nach derzeitigen Erkenntnissen übersah der 49-jährige Ford-Fahrer den annähernden Wagen trotz des Blaulichtes und des Martinhorns und bog nach links in die Goethestraße ab. In der Folge des Abbiegens kam es zur Kollision zwischen dem Notarztwagen und dem Ford.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Fahrzeuge blieben fahrbereit und der Schaden wurde auf 8.000 Euro geschätzt.

Es wurde eine andere Notarztwagenbesatzung zu dem ursprünglichen Notfall entsandt.

Die Polizei Brake sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und bittet diese, sich mit der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/ 935-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell