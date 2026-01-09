PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Einreiseverbot für Bulgaren

Breitenau (ots)

Ein 32- jähriger Bulgare wurde als Insasse eines Reisebusses am 9. Januar 2026 um 01:45 Uhr am Grenzübergang Breitenau einer Einreisekontrolle unterzogen. Eine Abfrage im polizeilichen System ergab zwei Haftbefehle aus dem Bundesland Berlin. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat ihn zur Festnahme wegen Bandendiebstahl und Diebstahl mit Waffen zu einer Restfreiheitsstrafe von 14 Tagen aus einer Freiheitsstrafe von insgesamt 2 Jahren und 9 Monaten ausgeschrieben. Des Weiteren besteht gegen den Bulgaren ein bis zum 15. Februar 2030 befristetes Einreiseverbot für Deutschland, ausgestellt vom Landeseinwohneramt Berlin. Nach Verbüßung der Restfreiheitsstrafe in der JVA Dresden wird er zurückgewiesen.

Bundespolizeiinspektion Berggießhübel
Pressesprecher
Frank Rehbein
Telefon: 03 50 23 - 676 505
E-Mail: bpoli.berggiesshuebel.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

  • 05.01.2026 – 07:18

    BPOLI BHL: 12 Haftbefehle vollstreckt

    Berggießhübel (ots) - Am letzten Wochenende vollstreckte die Bundespolizeiinspektion Berggießhübel insgesamt 12 Haftbefehle. Personen aus Rumänien, Serbien, Kroatien, Tschechien und Moldawien wurden von verschiedenen Staatsanwaltschaften aus Deutschland wegen den Straftaten Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß Waffengesetz und Diebstahl per Haftbefehl gesucht. Zehn der Personen konnten durch ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 06:45

    BPOLI BHL: Internationaler Haftbefehl vollstreckt

    Breitenau (ots) - Ein 39- jähriger Rumäne wurde am 5. November 2025 um 05:45 Uhr bei der Einreise nach Deutschland am Grenzübergang Breitenau einer fahndungsmäßigen Überprüfung unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass die Person wegen Rauschgiftkriminalität von Rumänien per internationalen Haftbefehl gesucht wurde. Nach Vorführung beim Amtsgericht Pirna, welches den Haftbefehl in Vollzug gesetzt hatte, wurde ...

    mehr
