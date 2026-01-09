Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Einreiseverbot für Bulgaren

Breitenau (ots)

Ein 32- jähriger Bulgare wurde als Insasse eines Reisebusses am 9. Januar 2026 um 01:45 Uhr am Grenzübergang Breitenau einer Einreisekontrolle unterzogen. Eine Abfrage im polizeilichen System ergab zwei Haftbefehle aus dem Bundesland Berlin. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat ihn zur Festnahme wegen Bandendiebstahl und Diebstahl mit Waffen zu einer Restfreiheitsstrafe von 14 Tagen aus einer Freiheitsstrafe von insgesamt 2 Jahren und 9 Monaten ausgeschrieben. Des Weiteren besteht gegen den Bulgaren ein bis zum 15. Februar 2030 befristetes Einreiseverbot für Deutschland, ausgestellt vom Landeseinwohneramt Berlin. Nach Verbüßung der Restfreiheitsstrafe in der JVA Dresden wird er zurückgewiesen.

