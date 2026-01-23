Polizei Homberg

POL-HR: Auseinandersetzung am Busbahnhof in Fritzlar: Pfefferspray eingesetzt, Flasche geworfen - Polizei sucht Zeugen

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 23.01.2026:

Fritzlar

Tatzeit: Donnerstag, 22.01.2026, 18:55 Uhr

Am Donnerstagabend, gegen 18:55 Uhr, kam es im Bereich des Busbahnhofs in Fritzlar, in der Nähe eines Restaurants, zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren männlichen Personen.

Nach bisherigen Erkenntnissen sprühte ein bislang unbekannter Tatverdächtiger im Verlauf einer Auseinandersetzung Pfefferspray in das Gesicht zweier Männer. Dabei wurden zudem mehrere unbeteiligte Personen getroffen. In der Folge nahm einer der Geschädigten eine Glasflasche und warf diese in Richtung des Tatverdächtigen, wobei nach derzeitigem Stand niemand getroffen wurde.

Anschließend flüchteten beide Beteiligten vom Tatort.

Der Tatverdächtige, der das Pfefferspray eingesetzt haben soll, kann wie folgt beschrieben werden: etwa 175 Zentimeter groß, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, vermutlich zwischen 14 und 20 Jahren alt, dunkle Haare, seitlich kurz rasiert. Bekleidet war er mit einer rosa/lilafarbenen Kappe, einer schwarzen glänzenden Daunenjacke, einem schwarzen Kapuzenpullover, einer schwarzen Adidas-Jogginghose mit markanten weißen Streifen sowie schwarzen Sneakern. Er soll in Richtung Hospital zum Heiligen Geist geflüchtet sein.

Der durch den Pfeffersprayeinsatz verletzte Mann, der die Glasflasche geworfen haben soll, trug nach Zeugenangaben eine Winterjacke mit weißem Camouflage-Muster, eine graue Jogginghose sowie dunkle Schuhe mit weißer Sohle.

Die Polizeistation Fritzlar ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung sowie wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen des Vorfalls sowie mögliche weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 05622-99660 zu melden.

