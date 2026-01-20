PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Unbekannte sprühen Schriftzüge in Toilette eines Schnellrestaurants - Staatsschutz ermittelt und sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 20.01.2026:

Schwalmstadt

Tatzeit: Samstag, 17.01.2026, 02:55 Uhr

Samstagnacht, gegen 02:55 Uhr, kam es in einem Schnellrestaurant in Schwalmstadt-Treysa, in der Straße "Am Lingrasen", zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Unbekannte Täter brachten mehrere politisch links motivierte und polizeifeindliche Schriftzüge sowie den Schriftzug "SGE" in zwei Kabinen der Männertoilette an und flüchteten anschließend in einem grünen Seat Leon vom Tatort.

Zeugen beschrieben drei tatverdächtige junge Männer, im Alter von etwa 18 Jahren, die dunkel gekleidet gewesen sein sollen. Einer der Männer hatte blondes, einer braunes und einer schwarzes Haar.

Die Kriminalinspektion Staatsschutz ermittelt wegen Sachbeschädigung mit politischem Hintergrund. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium Nordhessen unter der Telefonnummer 0561 - 9100 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

