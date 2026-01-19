PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Kellerbrand in Einfamilienhaus: 62-Jähriger leicht verletzt

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 19.01.2026:

Homberg/Efze

Ereigniszeit: Sonntag, 18.01.2026, 15:00 Uhr

Am Sonntagnachmittag, gegen 15:00 Uhr, kam es im Kellergeschoss eines Einfamilienhauses im Blumenweg in Welferode, einem Ortsteil von Homberg, zu einem Brand.

Nach ersten Erkenntnissen bemerkten die beiden Hausbewohner das Feuer, nachdem ein Rauchmelder im Erdgeschoss ausgelöst hatte. In der Folge informierten sie die Leitstelle des Schwalm-Eder-Kreises.

Der 62-jährige Bewohner versuchte zunächst, den Brand eigenständig zu löschen und zog sich hierbei leichte Brandverletzungen im Gesichtsbereich zu. Er wurde vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, konnte dieses jedoch nach kurzer Untersuchung wieder verlassen.

Die alarmierten Feuerwehrkräfte aus Homberg, Welferode, Berndshausen und Niederbeisheim brachten den Brand zügig unter Kontrolle und verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf das Erdgeschoss des Hauses.

Brandermittler des zuständigen Fachkommissariats der Regionalen Kriminalinspektion in Homberg nahmen noch vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache auf. Nach aktuellem Kenntnisstand war ein technischer Defekt an einem Akkugerät, das sich in der Nähe der hölzernen Kellereingangstür befand, ursächlich für den Brandausbruch. Hinweise auf eine Straftat liegen derzeit nicht vor.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

