Polizei Homberg

POL-HR: Brand eines Altkleidercontainers in Schwalmstadt - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 19.01.2026:

Schwalmstadt

Tatzeit: Freitag, 16.01.2026, 21:45 Uhr

Am Freitagabend, gegen 21:45 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand eines Altkleidercontainers in der Ascheröder Straße in Schwalmstadt-Treysa alarmiert.

Nach ersten Erkenntnissen standen der Container, dahinter gelagerte Müllsäcke sowie eine angrenzende Doppelgarage in Flammen. Dabei kam es zu einer starken Rauchentwicklung.

Zeugen, die zuvor mehrere Knallgeräusche wahrgenommen hatten, wurden auf das Feuer aufmerksam und informierten die Leitstelle der Feuerwehr. Sowohl im Inneren des Containers als auch in der Garage befanden sich mehrere Lack- und Spraydosen. In der Garage waren zudem Werkzeug und mehrere Pkw-Kompletträder gelagert. Durch die dort gelagerten Gegenstände kam es möglicherweise zu Verpuffungen und einer starken Rauchentwicklung.

Eine weitere Zeugin berichtete von einer männlichen Person, etwa 180 Zentimeter groß und dunkel gekleidet, die sich zur Tatzeit in der Nähe befunden haben soll. Ob diese Person mit dem Brandgeschehen in Verbindung steht, ebenso wie die genaue Brandursache und die Höhe des entstandenen Schadens, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Diese werden von der Kriminalpolizei in Homberg geführt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

