POL-HR: 33-Jähriger verletzt sich beim Erhitzen von Quecksilber

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 19.01.2026:

Schwalmstadt

Tatzeit: Freitag, 16.01.2026, 18:00 Uhr

Am Sonntagabend, gegen 21:30 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr über die Leitstelle Schwalm-Eder zu einem Einsatz in einem Mehrfamilienhaus in der Hundsgasse in Schwalmstadt-Treysa gerufen.

Ein Bewohner war zuvor in der Notaufnahme mit Verletzungen erschienen und hatte angegeben, bereits am Freitag, 16.01.2026, gegen 18:00 Uhr, in seiner Wohnung Quecksilber erhitzt zu haben. Hierbei sei es zu den Verletzungen gekommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand erhitzte der 33-Jährige das Quecksilber in der Küche seiner Wohnung. Dabei wurden giftige Dämpfe freigesetzt, durch die sich der Betroffene Vergiftungserscheinungen zuzog. Er befindet sich derzeit zur weiteren Behandlung auf der Intensivstation einer Klinik. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht keine akute Lebensgefahr.

Durch die eingesetzten Kräfte wurden die Bewohner des Hauses evakuiert. Zwei von ihnen begaben sich vorsorglich eigenständig zur Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus, konnten dieses jedoch kurz darauf wieder verlassen. Das Wohnhaus ist derzeit noch nicht betretbar.

Die Ermittler des Fachkommissariats 20 in Homberg haben die Ermittlungen gegen den 33-Jährigen aufgenommen. Gegen ihn wird unter anderem wegen des Verdachts des Unerlaubten Umgangs mit Abfällen ermittelt. Derzeit wird geprüft, ob die Wohnungen wieder freigegeben werden können.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

