POL-HR: Wohnhausbrand in Elnrode-Strang - Haus vollständig zerstört

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 20.01.2026:

Jesberg

Ereigniszeit: Montag, 19.01.2026, 09:45 Uhr

Am Montagvormittag, um 09:45 Uhr, meldete die Rettungsleitstelle bei Polizei und Feuerwehr den Brand eines Wohnhauses in der Hauptstraße im Jesberger Ortsteil Elnrode-Strang.

Nach derzeitigem Kenntnisstand standen bei Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte die Terrasse, der Balkon sowie der Eingangsbereich des Gebäudes in Flammen. Die beiden zum Zeitpunkt des Brandausbruchs anwesenden Bewohnerinnen im Alter von 62 und 43 Jahren konnten das Wohnhaus rechtzeitig verlassen. Die 43-Jährige wurde vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, konnte dieses jedoch nach kurzer Zeit wieder verlassen.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohnerinnen und Anwohner über eine veranlasste Rundfunkwarnmeldung gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Da das Wohnhaus nach ersten Erkenntnissen einsturzgefährdet war und die eingesetzten Feuerwehren aus Bad Zwesten, Jesberg, Schwalmstadt, Neuental und Homberg immer wieder neue Glutnester feststellten, wurden zusätzliche Kräfte des Technischen Hilfswerks alarmiert. Diese mussten einen Teil des Gebäudes abtragen.

Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an.

Das Wohnhaus ist nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 350.000 Euro geschätzt.

Brandermittler des Fachkommissariats der Kriminalpolizei in Homberg nahmen noch vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache auf. Erste Untersuchungen ergaben, dass ein technischer Defekt als Brandursache nicht auszuschließen ist. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen bislang nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

