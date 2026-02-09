Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kripo ermittelt nach Sachbeschädigung

Wer hat etwas beobachtet?

Darmstadt (ots)

Nachdem bislang unbekannte Täter eine Eingangstür einer Veranstaltungslokalität beschädigten, sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verursachten die Kriminellen am Schaufenster der Eingangstür Schäden durch mehrere "Einschusslöcher". Die Beschädigungen dürften in der Nacht zum Sonntag (8.2.), in der Zeit zwischen 2 und 4 Uhr entstanden sein. Nach erster Schätzung beträgt der Sachschaden rund mehrere tausend Euro. Die Hintergründe der Tat sind derzeit unklar und bedarf weiterer Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt ist mit dem Fall betraut. Zeugen, die zum Tatzeitraum im dortigen Bereich etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 zu melden.

