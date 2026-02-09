PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kripo ermittelt nach Sachbeschädigung
Wer hat etwas beobachtet?

Darmstadt (ots)

Nachdem bislang unbekannte Täter eine Eingangstür einer Veranstaltungslokalität beschädigten, sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verursachten die Kriminellen am Schaufenster der Eingangstür Schäden durch mehrere "Einschusslöcher". Die Beschädigungen dürften in der Nacht zum Sonntag (8.2.), in der Zeit zwischen 2 und 4 Uhr entstanden sein. Nach erster Schätzung beträgt der Sachschaden rund mehrere tausend Euro. Die Hintergründe der Tat sind derzeit unklar und bedarf weiterer Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt ist mit dem Fall betraut. Zeugen, die zum Tatzeitraum im dortigen Bereich etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 13:17

    POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Zwei Katalysatoren gestohlen/Zeugen gesucht

    Mörfelden-Walldorf (ots) - Zwei in der Schwarzwaldstraße geparkte Toyota gerieten in der Nacht zum Montag (09.02.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter trennten jeweils die Katalysatoren der Fahrzeuge ab und entwendeten die Bauteile anschließend. Der Schaden beträgt insgesamt rund 3000 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 12:44

    POL-DA: Roßdorf: "Dachhaie" fordern tausende Euros für Arbeiten / Zeugen gesucht

    Roßdorf (ots) - Ohne Beute suchten betrügerische Handwerker am Freitagnachmittag (6.2.) unerkannt das Weite. Gegen 14 Uhr alarmierte ein 51-jähriger Mann die Polizei. Nach derzeitigen Erkenntnissen sollen drei angebliche Handwerker dem Mann im Habichtsweg angeboten haben seine Dachrinnen zu erneuern, da diese reparaturbedürftig seien. Se boten an, diese Arbeiten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren