Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Kauf eines Mobiltelefons endet mit räuberischem Diebstahl/ Kripo ermittelt

Weiterstadt (ots)

Am Sonntagabend (8.2.) kam es im Bereich der Groß-Gerauer Straße zu einem räuberischen Diebstahl. Nun sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen traf sich ein 24-jähriger Mann mit einem bislang noch unbekannten Täter, um ein Mobiltelefon zu kaufen. Als der 24-Jährige das Handy näher begutachtete riss ihm der Kriminelle plötzlich das Bargeld aus der Hand und stieß ihn mehrfach zu Boden. Der Täter flüchtete zunächst zu Fuß mit seiner Beute und nahm nach kurzer Flucht in einem Auto als Beifahrer Platz, woraufhin er in unbekannte Richtung das Weite suchte. Der 24-Jährige verletzte sich durch den Sturz leicht.

Der Kriminelle soll circa 18 Jahre alt und 1,70 Meter groß sein. Er soll einen Ziegenbart getragen haben und mit einer Mütze, einer Weste, einem schwarzen Pullover und einer schwarzen Jeans bekleidet gewesen sein.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kripo in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell