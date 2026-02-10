Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Hausbewohner vertreibt Einbrecher

Heppenheim (ots)

Gerade noch rechtzeitig hatte ein Hausbewohner in der Goethestraße am frühen Dienstagmorgen (10.02.), gegen 5.00 Uhr, einen Einbrecher bemerkt. Der Unbekannte hegte sich wohl in Sicherheit und ging davon aus, dass niemand zu Hause war. Er schlug ein Fenster ein. Dies weckte den 69-jährigen Hausbewohner. Der Mann vertrieb den ungebetenen Besucher. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ergebnislos. Nach ersten Ermittlungen trug der junge Täter eine helle gestrickte Mütze.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Ermittlern der Heppenheimer Kripo (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell