Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Einbruch in Kita

Zeugen gesucht

Babenhausen (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Freitag (6.2.), 16.30 Uhr, und Montagmorgen (9.2.), 7 Uhr, in einen Kindergarten in der Straße "Am Trompeterwäldchen" ein. Aktuellen Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Kriminellen gewaltsam über ein Fenster Zugang zu Büroräumen. Im Innern brachen sie diverse Schränke auf und erbeuteten unter anderem mehrere Tablets, Laptops und Beamer. Im Anschluss suchten sie unerkannt mit ihrer Beute in unbekannte Richtung das Weite. Nach ersten Schätzungen hinterließen sie einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Wer hat im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

