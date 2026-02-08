Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Bernkastel-Kues (ots)

Wie der Polizeiinspektion Wittlich am 08.02.2026 gemeldet wurde, hatte ein geschädigter Fahrzeughalter seinen Personenkraftwagen, einen BMW X70 im Zeitraum 07.02.2026, 22:00 Uhr bis 08.02.2026, 01:00 Uhr im Bereich der Görresstraße in Bernkastel-Kues abgestellt.

Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass dieses vermutlich durch einen Tritt im Bereich der Beifahrertüre beschädigt worden war.

Die angezeigte Tat wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und entsprechende Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich oder die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell