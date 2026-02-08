PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung

Kröv (ots)

Zwischen dem 05.02.2026 und dem 06.02.2026 wurde in der Pommerstraße in Kröv eine Scheibe eines Einfamilienhauses mit einem Stein eingeworfen. Die Polizei ermittelt wegen einer Sachbeschädigung und bittet Zeugen, sich mit der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues (06531 95270) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
06531 95270
pibernkastel-kues@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

