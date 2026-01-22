Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: 60-jähriger Mann mit Schlagwerkzeug attackiert - Öffentlichkeitsfahndung nach schwerer Körperverletzung

Saarbrücken (ots)

Bereits am 16.09.2025, gegen 22:30 Uhr, wurde ein 60-jähriger Mann in der Deutschherrnstraße in 66117 Saarbrücken mit einem bislang unbekannten Schlagwerkzeug (möglicherweise einem Schlagring) angegriffen und schwer verletzt.

Vor dem Angriff kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Geschädigten und mehreren Jugendlichen. Im Anschluss an dieses Streitgespräch sprach ein bislang unbekannter Täter den 60-Jährigen an und schlug diesem mit dem Schlagwerkzeug ins Gesicht.

Der Geschädigte erlitt durch den Angriff schwere Kopf- und Augenverletzungen. Er musste im Krankenhaus behandelt werden. Zum Zeitpunkt des Angriffs hatte sich die Gruppe Jugendlicher bereits von der Örtlichkeit entfernt. Der bislang unbekannte Täter war in Begleitung einer weiblichen Person.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- männlich - höchstens 30 Jahre alt - ca. 1,80m- 1,85m groß - hellhäutig - saarländischer Dialekt - dunkle lange Haare, nach hinten gelegt - trug eine Umhängetasche - bekleidet mit einer schwarzen Bomberjacke ohne Emblem und einer schwarzen Jogginghose

Zu der Begleiterin des Tatverdächtigen liegt folgende Personenbeschreibung vor:

- weiblich - ca. 21-22 Jahre alt - höchstens 1,65 m groß - lange braune lockige Haare, bis über die Schultern

Im Rahmen der Ermittlungen wurde mithilfe des Geschädigten ein Phantombild des Täters erstellt. Durch das Amtsgericht Saarbrücken wurde nun ein Beschluss zur Veröffentlichung des Phantombildes erlassen.

Wer Angaben zur Identität der abgebildeten Person machen oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt (0681 / 9321-233) in Verbindung zu setzen.

