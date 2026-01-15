Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung vom 14.01.2026, 15:26 h, nach einem 15-jährigen Vermissten in Saarbrücken

Saarbrücken (ots)

Die öffentliche Fahndung nach dem 15-jährigen Vermissten (siehe Pressemitteilung am 14.01.2026 um 15:26 h von der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt) kann eingestellt werden.

Am 14.01.2026, gegen 22:00 Uhr, teilt die Mutter des 15-jährigen Vermissten mit, dass ihr Sohn gerade bei ihr (wohnhaft in Rheinland-Pfalz) wohlbehalten erschienen sei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell