Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Vermisster Jugendlicher Sol Alberto MEHRENS

Saarbrücken (ots)

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem vermissten 15-jährigen Jugendlichen Sol Alberto MEHRENS.

Der Jugendliche ist seit dem 13.01.2026 um 07:00 Uhr aus einer Wohngruppe in 66271 Kleinblittersdorf abgängig. Er ist circa 175cm groß, hat eine schlanke Figur und braune kurze Haare. Er ist Brillenträger und bekleidet mit einer schwarz-grauen Jeans, einem Pullover und einer schwarzen Winterjacke. Aufgrund einer Erkrankung ist er zweimal täglich auf Medikamente angewiesen. Er hält sich vermutlich im Bereich Saarland oder Rheinland-Pfalz auf.

