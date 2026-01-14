Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt
POL-SBR-STADT: Vermisster Jugendlicher Sol Alberto MEHRENS
Saarbrücken (ots)
Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem vermissten 15-jährigen Jugendlichen Sol Alberto MEHRENS.
Der Jugendliche ist seit dem 13.01.2026 um 07:00 Uhr aus einer Wohngruppe in 66271 Kleinblittersdorf abgängig. Er ist circa 175cm groß, hat eine schlanke Figur und braune kurze Haare. Er ist Brillenträger und bekleidet mit einer schwarz-grauen Jeans, einem Pullover und einer schwarzen Winterjacke. Aufgrund einer Erkrankung ist er zweimal täglich auf Medikamente angewiesen. Er hält sich vermutlich im Bereich Saarland oder Rheinland-Pfalz auf.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt
SBR-STADT- DGL
Mainzer Straße 132
66121 Saarbrücken
Telefon: 0681/9321-233
E-Mail: pi-saarbruecken-stadt@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g
Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell