Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt
POL-SBR-STADT: Verkehrsunfall zwischen Linienbus und E-Scooter - 67-jähriger Rollerfahrer verletzt
Saarbrücken (ots)
Am Mittwochmorgen, 14. Januar 2026, kam es gegen 07:45 Uhr im Einmündungsbereich Verteilerkreis Wilhelm-Heinrich-Brücke / Saaruferstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Elektrokleinstfahrzeug (E-Scooter). Der 67-jährige Fahrer des E-Scooters wurde hierbei schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich, verletzt.
Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der 35-jährige Busfahrer mit seinem Linienbus die Wilhelm-Heinrich-Brücke in Fahrtrichtung Stengelstraße und bog im weiteren Verlauf vom Verteilerkreis nach rechts in die Saaruferstraße ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem E-Scooter-Fahrer, welcher gerade die dortige Fußgängerfurt in Richtung Stengelstraße bei Grünlicht überquerte.
Infolge des Zusammenstoßes stürzte der Fahrer des E-Scooters und zog sich dabei eine Kopfverletzung und multiple Prellungen zu.
Die Polizei ermittelt im Zusammenhang mit dem Unfallhergang wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.
Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell