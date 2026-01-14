PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Verkehrsunfall zwischen Linienbus und E-Scooter - 67-jähriger Rollerfahrer verletzt

Saarbrücken (ots)

Am Mittwochmorgen, 14. Januar 2026, kam es gegen 07:45 Uhr im Einmündungsbereich Verteilerkreis Wilhelm-Heinrich-Brücke / Saaruferstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Elektrokleinstfahrzeug (E-Scooter). Der 67-jährige Fahrer des E-Scooters wurde hierbei schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich, verletzt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der 35-jährige Busfahrer mit seinem Linienbus die Wilhelm-Heinrich-Brücke in Fahrtrichtung Stengelstraße und bog im weiteren Verlauf vom Verteilerkreis nach rechts in die Saaruferstraße ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem E-Scooter-Fahrer, welcher gerade die dortige Fußgängerfurt in Richtung Stengelstraße bei Grünlicht überquerte.

Infolge des Zusammenstoßes stürzte der Fahrer des E-Scooters und zog sich dabei eine Kopfverletzung und multiple Prellungen zu.

Die Polizei ermittelt im Zusammenhang mit dem Unfallhergang wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt
SBR-STADT- KED
Mainzer Straße 132
66121 Saarbrücken
Telefon: 0681/9321-233
E-Mail: pi-saarbruecken-stadt@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren