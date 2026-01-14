Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Verkehrsunfall zwischen Linienbus und E-Scooter - 67-jähriger Rollerfahrer verletzt

Saarbrücken (ots)

Am Mittwochmorgen, 14. Januar 2026, kam es gegen 07:45 Uhr im Einmündungsbereich Verteilerkreis Wilhelm-Heinrich-Brücke / Saaruferstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Elektrokleinstfahrzeug (E-Scooter). Der 67-jährige Fahrer des E-Scooters wurde hierbei schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich, verletzt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der 35-jährige Busfahrer mit seinem Linienbus die Wilhelm-Heinrich-Brücke in Fahrtrichtung Stengelstraße und bog im weiteren Verlauf vom Verteilerkreis nach rechts in die Saaruferstraße ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem E-Scooter-Fahrer, welcher gerade die dortige Fußgängerfurt in Richtung Stengelstraße bei Grünlicht überquerte.

Infolge des Zusammenstoßes stürzte der Fahrer des E-Scooters und zog sich dabei eine Kopfverletzung und multiple Prellungen zu.

Die Polizei ermittelt im Zusammenhang mit dem Unfallhergang wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell