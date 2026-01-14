Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Verkehrsunfall auf der BAB 6 mit drei beteiligten Fahrzeugen und einer leicht verletzten Person.

Saarbrücken (ots)

Am heutigen Morgen, 14.01.2025, gegen 07:55 Uhr, kam es auf der BAB 6, Fahrtrichtung Mannheim, in Höhe der Bischmisheimer Talbrücke zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Zum Unfallzeitpunkt befuhr der 53-jährige Unfallverursacher mit seinem Pkw (BMW 3er-Reihe) die mittlere der drei Fahrspuren. Beim Spurwechsel nach links kollidierte dieser mit dem neben ihm fahrenden Pkw (BMW I-Reihe, Elektrofahrzeug) des 46-jährigen Geschädigten. Durch die Kollision geriet dieser Pkw ins Schleudern und kollidierte mit einem auf der rechten Fahrspur befindlichen Lkw. Hierbei wurde der Pkw ca. 100 Meter durch den Lkw mitgezogen und geriet anschließend erneut ins Schleudern. Schlussendlich kollidierte der Pkw mit der Mittelschutzplanke und kam zum Stehen. Durch den Unfall entstand an allen drei Fahrzeugen erheblicher Sachschaden. Der Pkw des Geschädigten war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst von der Unfallörtlichkeit entfernt werden. Zudem wurde der Fahrer leicht verletzt. Die Mittelschutzplanke wurde ebenfalls beschädigt. Die rechte und linke Fahrspur der BAB 6 mussten für die Dauer der Unfallaufnahme sowie für Reinigungsarbeiten für gesperrt werden. Die rechte Fahrspur konnte gegen 09:00 Uhr, die linke Fahrspur gegen 10:40 Uhr freigegeben werden.

